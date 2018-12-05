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أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 5-12-2018، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:
عيار 24: 698 جنيها
عيار 21: 611 جنيهات
عيار 18: 523 جنيهًا
الجنيه الذهب: 4888 جنيها

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، وشراء 17.84 جنيه
اليورو: بيع 20.43 جنيه، وشراء 20.28 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 22.95 جنيه، وشراء 22.78 جنيه
الين الياباني "100 ين": بيع 15.85 جنيه، وشراء 15.74 جنيه
الفرنك السويسري: بيع 18.05 جنيه، وشراء 17.92 جنيه
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