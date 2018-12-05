أسعار العملات الأجنبية والذهب بمصر اليوم الأربعاء 5-12-2018.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء 5-12-2018، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 698 جنيها

عيار 21: 611 جنيهات

عيار 18: 523 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4888 جنيها



فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.97 جنيه، وشراء 17.84 جنيه

اليورو: بيع 20.43 جنيه، وشراء 20.28 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 22.95 جنيه، وشراء 22.78 جنيه

الين الياباني "100 ين": بيع 15.85 جنيه، وشراء 15.74 جنيه

الفرنك السويسري: بيع 18.05 جنيه، وشراء 17.92 جنيه

