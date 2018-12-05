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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن توقيت تحرك ووصول قطارات "القاهرة – الأقصر"، "القاهرة – الإسكندرية"، و"القاهرة – أسوان".

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية": القطار إكسبريس مكيف "إسباني" الانطلاق 6.00 صباحًا والوصول 9.20 صباحًا، وآخر ينطلق 8.10 صباحًا ويصل 11.10 صباحًا، ويليه قطار ينطلق 12.30 ظهرًا ويصل 15.15 مساء، وآخر يتحرك 17.10 مساء ويصل 20.25 مساء، فضلًا عن انطلاق قطار خدمة خاصة الساعة 18.00 مساء والذي يصل 20.35 مساء.

أما عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل: انطلاق قطار خدمة خاصة "توربيني" الساعة 20.00 ليصل 9.50 صباحًا، وآخر ينطلق 12:00 ويصل 1:50، وقطار إكسبريس مكيف "اسباني" يتحرك 19.00 ويصل 7.30، وآخر ينطلق 20:00 ويصل 10.10، وقطار خدمة خاصة يتحرك 23.00، ويصل 11.10.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار إكسبريس مكيف "إسباني" "00.15" ويصل 9.35، وقطار خدمة خاصة يتحرك 1.00 ويصل 10.35، وقطار إكسبريس مكيف "إسباني" ينطلق 12.00 ويصل 22.25، وآخر ينطلق 17.30 ويصل 02:35.
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