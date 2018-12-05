السعودية: نرفض أي محاولات لاتهام محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

قالت المتحدثة باسم سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، فاطمة باعشن، إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات من أطراف خارجية لاتهام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنه صاحب قرار قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأضافت باعشن في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نلتزم بتصريحاتنا الأولية التي أفادت بأن ولي العهد يتواصل بشكل منتظم مع مختلف المسئولين الكبار في الديوان الملكي حول مسائل مختلفة".



وتابعت: "ولي العهد لم يتواصل في أي وقت من الأوقات مع أي مسئول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، ونرفض رفضا قاطعا أي اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروع".



وأردفت: "السعودية كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسية بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى".



وأكدت أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى 8 عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف"، لافتة إلى أن المملكة تحافظ على التزامها الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى.