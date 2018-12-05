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اقتصاد

نائب رئيس الاستثمار: مصر تقدم المساعدة لتحقيق أجندة أفريقيا 2063

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:12 م
علا القبرصي نائب
علا القبرصي نائب رئيس هيئة الاستثمار،
أ ش أ
قالت الدكتورة علا القبرصي نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر تقدم الدعم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وأضافت القبرصي، في كلمتها خلال ورشة عمل لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية والدولية نظمتها اليوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بمدينة شرم الشيخ - إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الاستثمارات البينية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في ٢٠١٩.

ولفتت إلى أن مصر لديها خبرات طويلة ، وشهدت تطورا كبيرا في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات، وحل مشكلات المستثمرين، والرعاية اللاحقة، ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الأفريقية.

كما أوضحت أن القطاع الخاص له دور رئيسي في زيادة تنافسية الاقتصاد الأفريقي،لافتة إلى أن تجمع هيئات الاستثمار الأفريقية سنويا يمثل إطارا عمليا لتسهيل عملية التواصل، وتبادل المعلومات والبيانات وزيادة التعاون المؤسسي في مجالات التدريب .

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن مصر متواجدة في أفريقيا منذ سنوات طويلة من خلال استثمارات ممتدة في العديد من الدول الإفريقية.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ يومي ٨ و٩ ديسمبر الجاري فعاليات المنتدى الثالث "أفريقيا ٢٠١٨" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا وبمشاركة أكثر من ٣٠٠٠ شخصية أفريقية ودولية بينهم زعماء ورؤساء ورؤساء وزراء أفارقة ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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