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ثقافة

شهلا العجيلي: ترجمة سماء قريبة من بيتنا في أمريكا تبرز التفاصيل العربية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
صدرت عن دار "إنترلنك" الأمريكية الترجمة الإنجليزية لرواية "سماء قريبة من بيتنا" للروائية السورية شهلا العجيلي، وهي الرواية التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2016.

وقالت "العجيلي": "معتزة بهذا الإنجاز، الذي سيمكن قراء على امتداد العالم بالتعرف إلى تفاصيل حياتنا العربية على مدى أكثر من مائة عام، بعيدا عن إيديولوجيات الإعلام المسيطرة، تنقل الكثير من معاناة الأفراد التي سببها الفكر الكولونيالي وأدواته، وحروبه المتعددة في العالم، وليس في الشرق الأوسط فحسب، فحرم الأطفال والعائلات من أوطانهم، وتخضعت هوياتهم لتحولات مشوهة غالبًا".

ترجمت النص إلى العربية البروفيسورة ميشيل هارتمان، أستاذة الأدب العربي الحديث في جامعة (مكيل) في مونتريال.

وأضافت: "ما أسعدني هو الملاحظات التي ثبتتها البروفيسورة هارتمان ملحقة بنص الرواية حول تجربتها في ترجمة "سماء قريبة من بيتنا"، إذ تحدثت عن أهمية النص بالنسبة لمسيرتها في الترجمة، وعن جغرافياتي المتعددة، ومعارفي، وعن أسلوبي الخاص في الكتابة الروائية الذي وصفته بالثري والعميق، والمتشعب بطريقة متوازية مع حالة الشتات الجغرافي التي يعيشها الإنسان العربي، بسبب الحروب والاستبداد، والاستعمار، والذي يتناسب مع فكرة تشظي الهوية والهجرات".

وأكدت أن ما أسعدها أيضا حول جهود هارتمان في الترجمة: "انتقاؤها لهذه الرواية من بين روايات كثيرة قرأتها، إذ أسرتها سماء قريبة من بيتنا بفرادتها وأصالتها كما أشارت في ملاحظاتها، وهذا يدل دلالة مهمة على تطور ملحوظ في الكتابة الروائية العربية".

شهلا العجيلي كاتبة سورية ولدت عام 1976، حاصلة على دكتوراه في الأدب العربي الحديث والدراسات الثقافية من جامعة حلب، وعملت بتدريس الأدب العربي الحديث في جامعة حلب والجامعة الأمريكية في مادبا في الأردن.
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