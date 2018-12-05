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أخبار العالم

حماس تتسلم الدفعة الثانية من التمويلات القطرية بهذا التوقيت

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:57 ص
التمويلات القطرية
التمويلات القطرية
سمر صالح
أفادت مصادر في حركة حماس الفلسطينية، بأن الحركة بصدد تسلم الدفعة الثانية من التمويلات القطرية عن طريق قطاع غزة خلال أيام.

وقالت وكالة "سوا" الفلسطينية، إن الدفعة الثانية من التمويلات القطرية لأنشطة حركة حماس تقدر بـ ـ15 مليون دولار، وسيجري تسلّمها في غضون أيام قليلة.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن هناك تفاصيل لم يعلن عنها بشأن الدفعة الأولى من التمويلات القطرية التي دخلت القطاع مؤخرًا.
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