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ثقافة

مسعود شومان ويسري حسان يناقشان ديوان أحزان الأبيض

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
يطلق منتدى الشعر المصري، ندوة جديدة في تمام السادسة مساء الأحد المقبل بمقر حزب التجمع الوطني، وذلك لمناقشة ديوان شاعر العامية المصرية عمر مكرم "أحزان الأبيض" الصادر قبل شهرين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يدير الندوة الشاعر إيهاب خليفة، ويقدم كل من شاعري العامية الكبيرين مسعود شومان ويسري حسان قراءة نقدية حول شعرية الديوان الذي يراوح بين الوزنية والنثرية ويتوسل فرادته من خصوصية التجربة الانسانية للشاعر في تفاعلاته مع محيطه المجتمعي ولكن ذلك يظل في نطاق الجمالية الفنية التي أبعدت الصوت الشعري عن المنبرية واحتفظت له بالمزيد من الطزاجة والحيوية.
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