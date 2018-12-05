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حوادث

الكسب غير المشروع: إحالة عدد من قيادات الإرهابية للجنايات قريبا

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:56 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جودت عيد
أوشك جهاز الكسب غير المشروع على إحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ خلال فترة عملهم مسئولين بالدولة من يونيو 2012 وحتى يونيو 2013.

وكشف مصدر قضائى أن القائمة ستضم قيادات جماعة الإخوان الهاربين للخارج، وفى مقدمتهم محمد محسوب ، ومحمود حسين ، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق ، ويحيى السيد إبراهيم موسى الشهير بـ"يحيى موسى"، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان ، والدكتور عمرو دراج، كما ستضم القائمة عددا من القضاة المحالين للصلاحية والذين هربوا إلى تركيا وقطر .

وأكد المصدر أنه جار التحقيق مع قيادات الإخوان الصادر ضدهم أحكام نهائية فى مصر ، والمحبوسين فى عدد من القضايا وفى مقدمتهم محمد مرسى الرئيس المعزول ، وباسم عودة .

وأشار إلى أنه ثبت من التحقيقات، تحقيق المتهمين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ .

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