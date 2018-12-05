اتحاد الكرة يرفض إقامة مباريات ودية حتي نهائيات امم افريقيا

تمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة بعدم خوض منتخب مصر الوطنى أية مباريات ودية حتى انطلاق موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها صيف العام المقبل.



ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى فى نهائيات الكان بعدما تأهل برفقة منتخب تونس على حساب النيجر وسوازيلاند.



واكتفى مجلس الإدارة بخوض المنتخب الأول مباراته أمام النيجر فى إطار الجولة الأخيرة فى شهر مارس القادم وإعتبارها مباراة لإعداد الفراعنة الكبار استعدادا للعرس الافريقي.