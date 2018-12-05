ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تحتفل بمرور 30 سنة على إنشائها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
تحتفل جمعية رجال أعمال الإسكندرية يوم الإثنين المقبل بمرور 30 سنة على إنشائها، حيث تقام الحفلة على مسرح سيد درويش بمشاركة الفنان إيمان البحر درويش، وعدد من رموز المجتمع السكندري وأعضاء الجمعية ورؤساها السابقين.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن الاحتفالية ستقام بحضور وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية وقيادات أمنية رفيعة المستوى وعدد من كبار رجال الأعمال، إضافة إلى ممثلي قنصليات الدول المختلفة بالمحافظة.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن الاحتفالية سيتخللها تكريم لعدد من رجال الأعمال على رأسهم المهندس حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين وعلي عيسي الرئيس الحالي للجمعية، وحازم حسن رئيس شركة "كي بي إم جي" ومحمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وصلاح منتصر.

loading...

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يوجه رسالة نارية لمنتقدي محمد صلاح

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

سخرية لاذعة من إبراهيم فايق على اسم المدير الفني الجديد للأهلي

نيفين جامع: تمويل 210 آلاف مشروع وفر 335 ألف فرصة عمل بنهاية أكتوبر.. فيديو

مفاجأة.. وكيل بن حليب في القاهرة للتفاوض مع الأهلي

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وسقوط أمطار رعدية على البلاد..فيديو

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

موعد مباراة ليفربول ومحمد صلاح أمام بيرنلي والقنوات الناقلة

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

حقيقية إصدار البنك المركزي عملات بلاستيكية قريبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

طبيب نفسي: الخوف هو صانع المجتمعات .. فيديو
ظافر العابدين: أحب كوميديا الموقف ولا أقبل بتغيير شكلى لتأدية دور .. فيديو
يسري النمر: القوات المسلحة على استعداد دائم للدفاع عن المجتمع.. فيديو
برلمان ليبيا يكشف حقيقة تعليق الحكومة للرحلات الجوية بسبب الفيضانات.. فيديو
معهد ناصر: حققنا المستهدف من 100 مليون صحة في أول 3 أيام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟