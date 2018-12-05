جمعية رجال أعمال إسكندرية تحتفل بمرور 30 سنة على إنشائها

تحتفل جمعية رجال أعمال الإسكندرية يوم الإثنين المقبل بمرور 30 سنة على إنشائها، حيث تقام الحفلة على مسرح سيد درويش بمشاركة الفنان إيمان البحر درويش، وعدد من رموز المجتمع السكندري وأعضاء الجمعية ورؤساها السابقين.





وأشارت الجمعية في بيان لها، أن الاحتفالية ستقام بحضور وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية وقيادات أمنية رفيعة المستوى وعدد من كبار رجال الأعمال، إضافة إلى ممثلي قنصليات الدول المختلفة بالمحافظة.





وأشارت الجمعية في بيان لها، أن الاحتفالية سيتخللها تكريم لعدد من رجال الأعمال على رأسهم المهندس حسين صبور الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين وعلي عيسي الرئيس الحالي للجمعية، وحازم حسن رئيس شركة "كي بي إم جي" ومحمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وصلاح منتصر.



