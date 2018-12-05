ضبط 832 كيلو دواجن منتهية الصلاحية بالمنيا

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 64 كرتونة لحوم دواجن بإجمالي 832 كجم منتهية الصلاحية ببندر المنيا قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، حيث تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.





جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار ضبط الأسواق والتفتيش على اللحوم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.





أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا الصالح العام والقضاء على الغش التجاري.



