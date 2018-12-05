3 جزارين يذبحون بقرة نافقة بمقابر الحوامدية: كنا بنعوض خسارتنا

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد يسري رئيس النيابة بحبس 3 جزارين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لإلقاء القبض عليهم عقب ذبح بقرة نافقة لبيع لحومها لأهالي مدينة الحوامدية.



كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد رافت وكيل نيابة البدرشين أن 3 جزارين توجهوا ببقرة إلى السلخانة لذبحها إلا أن الطبيب البيطري عقب توقيع الكشف عليها رفض ذبحها لمرضها فانصرف الجزارون الثلاثة عقب فشلهم في اقناع الطبيب بالسماح بذبح البقرة واثناء عودتهم في الطريق نفقت منهم فاصطحبوها الي منطقة المقابر لذبحها.



وأضافت التحقيقات أن بعض الاهالي شاهدوا المتهمين فأسرعوا بإبلاغ الشرطة فتحركت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد ابو القاسم رئيس مباحث الحوامدية ونجحت في القاء القبض علي المتهمين الثلاثة.



وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة الكلية والعقيد أحمد نجم مفتش المباحث ارتكاب المتهمين الجريمة بهدف تعويض خسارتهم خاصة بعد رفض الطبيب البيطري اعطاء الاذن بذبحها داخل السلخانة لمرضها وتعريض حياة المواطنين للخطر.



وأقر المتهمون أمام العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، أنهم قرروا ذبح البقرة بعد موتها وبيع كيلو اللحوم منها بسعر قليل تعويضا لخسارتهم ثمنها مرددين: "كنا هنبيعها للغلابة يابيه يعني هي هتموتهم"، وجهت النيابة للمتهمين تهمتي ذبح خارج السلخانة وبيع اغذية فاسدة وقررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.







