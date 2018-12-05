منى المنصورى تبهر الجميع بعرض أزياء تراثى فى عيد الإمارات الوطني ..صور

أبهرت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصورى الجميع بعرض أزياء تراثى على هامش احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطنى الـ 47 والذى نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذى بحكومة أبو ظبى وحضره عدد كبير من الموظفين والموظفات وممثلى معظم الدوائر الحكومية .





وقالت منى المنصورى إن الأزياء التى قدمتها أظهرت فيها درجة كبيرة من التدرج بدأت منذ عام 1940 لتحاكى تاريخ الثوب الأماراتى وإظهار مدى التطور الذى لحق به عبر التاريخ من حيث نوع الأقمشة والتطريزات حيث كانت البداية بالذرى ثم تبعه التلى ثم المخور وتبعتهما مرحلة الشك والتطريز.





وأكدت أن تطور الخامات مع تطور التطريزات تم بعناية فائقة مشيرة إلى أن الشيلات الاماراتية لحقها تطور كبير أيضا ومنها الشيلة المغندة وعباية حب الهيل وعباية السويعية مشيرة إلى أن كل عباية لها وقتها واستخدامها.





وأضافت أن عرض الأزياء التراثى حظى بمتابعة كبيرة وحظى بإعاجاب وثناء الجميع مؤكدة أنها حريصة على إظهار حجم التنوع والتطور فيما تقدمه من أزياء من خلال الربط بين الأصالة التراثية والمعاصرة من خلال أحدث خطوط الموضة التى تتوافق مع تطور العصر الحديث .





يذكر أن دولة الامارات تحتفل باليوم الوطني فى الثاني من ديسمبر كل عام، فى ذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971 بعد إجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم وتم إقرار دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.



