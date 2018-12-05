أفضل ممثل فى القاهرة السينمائى يكشف عن علاقة والده بـ إسماعيل ياسين

كشف الفنان شريف الدسوقى، الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين عن دوره ضمن أحداث ليل خارجى ، عن علاقة والده بالفنان الراحل إسماعيل ياسين .



وأكد " الدسوقى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن والده كان مدير مسرح إسماعيل ياسين بالإسكندرية ، عقب إنشائه مباشرًا.



وتابع: "والدى كان مؤسسًا للمسرح مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين وإبو السعود الإبياري ، وقد قام ببناء منزل لنا خلف هذا المسرح الذى تم هدمه بعد ذلك ، وقد كنت الوحيد من بين أشقائي الذين خطفهم المجال الفنى ".