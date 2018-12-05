ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أفضل ممثل فى القاهرة السينمائى يكشف عن علاقة والده بـ إسماعيل ياسين

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشف الفنان شريف الدسوقى، الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين عن دوره ضمن أحداث ليل خارجى ، عن علاقة والده بالفنان الراحل إسماعيل ياسين .

وأكد " الدسوقى " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، أن والده كان مدير مسرح إسماعيل ياسين بالإسكندرية ، عقب إنشائه مباشرًا.

وتابع: "والدى كان مؤسسًا للمسرح مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين وإبو السعود الإبياري ، وقد قام ببناء منزل لنا خلف هذا المسرح الذى تم هدمه بعد ذلك ، وقد كنت الوحيد من بين أشقائي الذين خطفهم المجال الفنى ".
loading...

ترشيحاتنا

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا

أمطار غزيرة بمطروح والساحل الشمالي وتوقف حركة الصيد

القبض على عاطل اعتدى على طفل وصوره عاريا بالمنوفية

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب تأهل أهلي جدة لـ دور الـ 8 ببطولة زايد

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

مانويل جوزيه..قوة وتاريخ الثعلب البرتغالي تعززان فرصه في قيادة الأهلي

العاصمة الإدارية تدرس المشاركة مع مطورين على قطعتى أرض بمساحة 2000 فدان

سائقة تاكسي: «واحد قال لي تعالي احشي كرنبة.. وحبست آخر عزمني على بيرة».. فيديو

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

ننشر التفاصيل الكاملة لإطلاق خدمات حجز أوبر باص فى 4 مناطق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟