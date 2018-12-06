أهالى كفر عزب غنيم بالقليوبية: أغيثونا من طريق الموت.. صور

ناشد أهالى كفر عزب غنيم، الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والوحدة المحلية بالشقر ومجلس مدينة كفر شكر، بوضع حلول للصرف الصحي المتهالك والبالوعات غير المغطاة التي تعد قنبلة موقوتة تؤثر على حياة الطلاب.



وقال الأهالي فى رسالتهم: "رحمة ورأفة بأرواح أبنائنا وتلاميذ مدرسة كفر عزب غنيم الابتدائية والإعدادية والمارة من الطريق الذي يبدأ من مقابر كفر عزب غنيم حتى مدرسة كفر عزب غنيم الابتدائية ، الرجاء الإشراف الفعلى على هذه البالوعات وإصلاحها وتركيب أغطية لها منعا لوقوع مزيد من الحوادث مستقبلا حيث تعد هذه البالوعات قنابل موت موقوتة تؤثر على أرواح الطلاب".



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