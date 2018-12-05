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رياضة

المحترفين تحدد مواعيد الجولة السابعة من مسابقة كأس الخليج العربي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، المقرر إقامتها يومي 20 و 21 ديسمبر الجاري، حيث تقام ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى يوم الخميس، بلقاء يجمع فريق اتحاد كلباء وفريق شباب الأهلي دبي باستاد اتحاد كلباء في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة.

بينما يحل الوصل ضيفًا على بني ياس باستاد الأخير في السابعة والنصف مساء، ويستضيف دبا منافسه عجمان باستاد الفجيرة في نفس التوقيت.

وتستكمل مباريات الجولة بإقامة ثلاثة لقاءات في المجموعة الثانية يوم الجمعة، تنطلق جميعها في السابعة والنصف مساء، فيواجه الإمارات ضيفه الشارقة باستاد نادي الإمارات، ويحل النصر ضيفا على الفجيرة باستاد الفجيرة ويستقبل الظفرة منافسه الجزيرة على استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد.

وتم اختيار توقيت المباريات متزامنًا لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق التي تسعى لحجز مقاعدها في الدور ربع النهائي، بينما تقام مباراة اتحاد كلباء وشباب الأهلي في توقيت منفصل لعدم تأثيرها على أي من الفرق بعد أن ضمن شباب الأهلي تأهله وخرج اتحاد كلباء من المنافسة.
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