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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع المدينة لمتابعة أعمال كسح المياه

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:11 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة في شوارع المدينة على مستوى الأحياء، وذلك للوقوف علي أعمال كسح تجمعات المياه خلال النوة الحالية، وكذا متابعة حالة الشوارع وسيولة الحركة المرورية والتأكد من قيام الأجهزة التنفيذية المعنية بأعمالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير تجاه المواطن والشارع السكندري.

وتفقد المحافظ طول الكورنيش حتى المندرة، والطريق السريع، وميدان فيكتور عمانويل، ونقطة شرطة باكوس، ومنطقة غبريال والشوارع الجانبية منها، ومنطقة مصطفي كامل ومتفرعاتها، كما تفقد شارع الترعة المردومة، ومنطقة حجر النواتية علي طريق المحمودية، وكذا شارع أبو قير، ومنطقة كوم الدكة وشارع فؤاد، ومنطقة المنشية، ومحطة الرمل.

وكلف المحافظ مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية برفع كفاءة جميع الشوارع الجانبية والمتفرعة بمنطقة مصطفى كامل، وإعادة الشيء لأصله ورفع كفاءة شارع سيدي علي البدوي بمنطقة كوم الدكة.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى الأحياء للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية، مشددا على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.
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