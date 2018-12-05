ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكافأة سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي (عمارة حبيب الرحمن ) بمبلغ ألفي جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك بعد ظهور العمارة بصورة جمالية مشرفة بالجهود الذاتية لساكني العمارة من نظافة وتجميل وصيانة والحفاظ عليها.

وأكد المحافظ على فخره وتقديره للسكان مؤكدا أن روح التعاون بين السكان اثمرت عن ذلك الامر، وأضاف أنه سوف يلتقي بجميع سكان العقار يوم الأحد القادم بقاعة المجلس التنفيذي لتكريمهم وتقديم الشكر لهم.

وأضاف أنه تم رصد أحد النماذج الإيجابية لأحد العمارات بمنطقة الإسراء، حيث شارك السكان في تجميل العقار والمدخل والرصيف المحيط بالعقار وحرصوا على نظافته والاهتمام به بالجهود الذاتية.

ياتي هذا في إطار الاهتمام بالمواطن وحرصًا على إحداث تغييرات واضحة وملموسة فى مستوى النظافة حتى يشعر بها المواطن نظرًا لأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة الفئات فى حل مشكلة النظافة، ونشر الوعى والتواصل المجتمعى لتغيير الصورة الموجود حاليًا فى بعض الشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة. 

وفي هذا الاطار تعلن محافظة بورسعيد عن مسابقة أنظف شارع تحت عنوان "شارعنا نظيف" بحيث يتم الإعلان عنها في كل حى ويتم اختيار أفضل شارع بناء على المتابعة من اللجنة التى سيتم تشكيلها لتقييم الشوارع المشتركة في المسابقة ويتم تكريم الفائز ومنحة جائزة مالية أو عينية تشجيعًا على الجهود المبذولة في نشر الوعى لتغيير الصورة الموجود حاليًا فى بعض الشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.
الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
loading...

ترشيحاتنا

تطور طبي لحل مشاكل العقم.. ولادة أول طفل في العالم من رحم سيدة متوفية بالبرازيل

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

القبض على عاطل اعتدى على طفل وصوره عاريا بالمنوفية

شون بين.. من استديوهات هوليوود لسلاح تميم والإخوان في قضية خاشقجي

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

فرنسا تحذر السترات الصفراء: سنغير موقفنا من ضريبة الثروة

اعترافات فايزة أحمد.. تعرضت للتنمر بسبب شكلها والمنافسة لم تكن شريفة

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

الغيابات تضرب الجونة قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز اليوم

النائب العام يحيل رئيس نادي الصيد السابق للجنايات لتزويره الانتخابات

فتاة في مقتبل العمر تتمكن من هزيمة السرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟