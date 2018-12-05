الغضبان يكافئ سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكافأة سكان عمارة 28 بمنطقة الإسراء بحي الضواحي (عمارة حبيب الرحمن ) بمبلغ ألفي جنيه لكل وحدة سكنية، وذلك بعد ظهور العمارة بصورة جمالية مشرفة بالجهود الذاتية لساكني العمارة من نظافة وتجميل وصيانة والحفاظ عليها.





وأكد المحافظ على فخره وتقديره للسكان مؤكدا أن روح التعاون بين السكان اثمرت عن ذلك الامر، وأضاف أ نه سوف يلتقي بجميع سكان العقار يوم الأحد القادم بقاعة المجلس التنفيذي لتكريمهم وتقديم الشكر لهم.





وأضاف أنه تم رصد أحد النماذج الإيجابية لأحد العمارات بمنطقة الإسراء ، حيث شارك السكان في تجميل العقار والمدخل والرصيف المحيط بالعقار وحرصوا على نظافته والاهتمام به بالجهود الذاتية.





ياتي هذا في إطار الاهتمام بالمواطن وحرصًا على إحداث تغييرات واضحة وملموسة فى مستوى النظافة حتى يشعر بها المواطن نظرًا لأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة الفئات فى حل مشكلة النظافة، ونشر الوعى والتواصل المجتمعى لتغيير الصورة الموجود حاليًا فى بعض الشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.



