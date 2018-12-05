إخلاء عقار مخالف بحوض القلع التحتاني بحي غرب المنصورة.. صور

قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالدقهلية بمعاينة عقار سكنى باسم ابراهيم السيد ابراهيم الخطابى ، الكائن بمنطقة حوض القلع التحتانى بحى غرب المنصورة ويضم 11 طابقا باجمالى 44 وحده سكنيه والعقار صادر له ترخيص عام 2012 على مساحة 370 متر مربع دور ارضى ودور مسحور و6 طوابق علويه .



وقام صاحب العقار، بمخالفه الترخيص بإضافة أربعة طوابق جديده صدر لها عدد من قرارات الازاله منذ عام 2012 ولم يتم التنفيذ حتى الان مما تسبب فى حدوث تشققات وميول بالعقار المذكور.



وتم على الفور انتقال اللواء جمال اسماعيل حكمدار الدقهليه واحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة ومسئولى الادارات الهندسيه والتنظيم وتم اخلاء 14 اسرةتق طن العقار وقامت الاجهزه المعنيه بعمل كردون امنى حول العقار وانتهت اللجنه الى قرارها سرعه ازالة الاربعة ادوار المخالفه وترميم باقى العقار .