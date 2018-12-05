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رياضة

عصام عبد الفتاح: تصريحات عبد الحفيظ لن تؤثر في اختيار الحكام لمباريات الدوري

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على قرارات اللجنة بشأن اختيار حكام لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وقال "عبد الفتاح" في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" مع ماركو مراد، إن الحكام المصريين أثبتوا تميزهم من خلال إدارة مباريات الدوري التونسي، مشددًا على أن البعض يحاول الضغط على التحكيم خاصة من الأندية الكبيرة. 

وأضاف أن مثل تلك التصرفات موجود بنسبة بسيطة في الدوريات العالمية، ولكنها موجود بشكل كبير للغاية في الدوري المصري، وتابع: "الجميع يشكك بشكل كبير في كل شىء يخص الكرة". 

وذكر أن لجنه الحكام تعمل في صمت ولا تستمع لأي من تلك الأحاديث ولا التصريحات، لافتا إلى أنه حتى في حال استخدام الفار حدثت أخطاء كبيرة مشددا ان العنصر البشري من الطبيعي أن يخطأ.

وأكد رئيس اللجنة أن الحديث حول اختيار حكام بعينهم لإدارة مباريات الزمالك عار من الصحة تماما، مشددا أن في 17 اسبوع تم إسناد إدارة مباريات الزمالك لـ 11 حكما.
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