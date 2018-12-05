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ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة . بينما غادر سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة. 

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

و غادر 1140 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 65629 من البضائع العامة منها عدد 81 سيارة نقل محملة بـ 3860 طن قمح.
كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 قطار لنقل الغلال والحبوب. 

حيث وصل فى الساعه 1300 من مساء أمس القطار رقم 2481 وقام بتحميل 1381 طنا من القمح وغادر فى تمام الساعه 2000 من مساء أمس ووصل في الساعة 0100 من صباح اليوم القطار رقم 2454 و قام بتحميل 1395 طنا من القمح وغادر في تمام الساعة 0500 من صباح اليوم.

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 144047، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28134 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6100 طن يوريا و3705 طن رمل.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاويات مكافئة وحركة الوارد 255 مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1215 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12200 طن ذرة و1333 طن عدس و10670 طن حديد و1900 طن خردة و370 طن زيت 
و10710 طن فول و2750 طن قمح و1274 طن خشب و1226 طن صودا معبأ.
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