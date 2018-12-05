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ثقافة

حفل للموسيقى اللاتينية والتانجو والجاز الأرجنتيني بالأوبرا الخميس

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
طارق موسى

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة الارجنتين بالقاهرة والمعهد الثقافى الايطالى حفلًا لعازف الساكسفون والكلارنيت الأرجنتيني خافيير جيروتو وذلك فى الثامنة مساء الخميس 6 ديسمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مزيج من اشهر اعمال موسيقى أمريكا اللاتينية والتانجو والجاز والتراثية الارجنتينية الى جانب مختارات من مؤلفاته الخاصة.

يشار إلى أن خافيير جيروتو ولد بالارجنتين عام ١٩٦٥، بدا العزف على آلة الكلارينت فى سن مبكرة تلاه الساكسفون ثم التحق بالكونسرفتوار ، درس التأليف والتوزيع الموسيقى ، انتقل للإقامة فى إيطاليا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ، عزف مع العديد من الفرق بعضها من تأسيسه منها فيرتينتى ، جاز ٤٤٠ ، جام ، ورباعى انزو بيسشونى ، قام بجولات فنية ناجحة فى مختلف الدول منها الارجنتين ، ايطاليا ، هولندا ، اليابان ، فرنسا ، اسبانيا ، سويسرا ، النمسا والمانيا ونال العديد من الجوائز الهامة بعد مشاركته فى كثير من المهرجانات العالمية . 
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