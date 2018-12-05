تموين المنيا: ضبط 2305 قضايا متنوعة خلال نوفمبر

حررت مديرية التموين بالمنيا 2305 قضايا متنوعة، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر نوفمبر الماضي ،حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضبط الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.





وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1752 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 478 قضية نقص بالوزن و241 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و16 قضية توقف دون عذر و39 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات وعدد 58 قضايا تصرف وتجميع و920 قضية أخرى متنوعة.



