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محافظات

تموين المنيا: ضبط 2305 قضايا متنوعة خلال نوفمبر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
أيمن رياض
حررت مديرية التموين بالمنيا 2305 قضايا متنوعة، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر نوفمبر الماضي ،حيث شدد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضبط الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة للوقوف على سلامة المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1752 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 478 قضية نقص بالوزن و241 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و16 قضية توقف دون عذر و39 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات وعدد 58 قضايا تصرف وتجميع و920 قضية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير عدد 553 قضية مخالفة منها 109 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و31 صلاحية و46 إدارة منشأة بدون ترخيص و14 أسطوانات وقضية بيع أزيد من السعر و17 قضية مخالفة لمحلات جزارة و 4 مواد بترولية و5 غش تجارى و112 تجار تموينيين و39 مخالفة لقانون 113 بالإضافة إلى 175 قضية أخرى.
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