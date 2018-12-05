قيادى بمستقبل وطن: معرض إيديكس أثبت للشعب أن مصر لها درع وسيف

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام مصر الجديدة بمعرض" إيديكس 2018" مشيرا إلى أن تنظيم المعرض بهذا المستوى الذى أبهر ضيوف المعرض من كل دول العالم يؤكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والكفاءات القادرة على مضاهاة كبريات الدول المتقدمة.



وقال رشدان فى بيان له اليوم إن تنظيم المعرض فى وقت نحارب فيه الإرهاب يعكس قوة مصر واستقرارها وقدرة مؤسساتها على مواجهة جميع المخاطر الداخلية والخارجية وحماية وتأمين ضيوفها من قادة العالم .



وأشاد رشدان بدور وزارة الدفاع والإنتاج الحربى لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المنتجات الصناعية الدفاعية التى لديها القدرة على حماية حدودنا ومشروعاتنا القومية الكبرى وحفظ الأمن فى كل شبر من أرض الوطن.



وأكد رشدان أن المعرض أثبت تفوق الجيش المصرى ووزارة الإنتاج الحربى وعكس امتلاكها العلم والخبرة التى مكنتهما من صناعة معدات حديثة بمواصفات العالمية أبهرت شركات السلاح الكبرى ولفت إلى أن ذلك طمأن الشعب المصرى بأن له درع وسيف .