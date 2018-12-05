رجال الطائرة بالأهلي يستأنف التدريبات

يستأنف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة بني سويف الأخيرة بالدوري.



وقرر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق رفع الحمل البدني، حيث يؤدي اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحًا ومساءً في إطار تجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة.



وكان الفريق قد نجح في الفوز على بني سويف بثلاثة أشواط نظيفة ليواصل عروضه القوية في البطولة التي يسعى إلى التتويج بلقبها.