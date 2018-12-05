الألفي: جاهزون لمواجهة سبورتنج في نهائي دوري المرتبط

أكد إيهاب الألفي المدير الفني لفريق سلة سيدات النادي الأهلي جاهزية اللاعبات لمباراة سبورتنج مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط .



وقال الألفي إن لاعبات الأهلي لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج وتسهيل مهمة حصد اللقب قبل مباراة العودة .



وأضاف انه تحدث مع اللاعبات بضرورة التركيز في مباراة اليوم وحسم نتيجة بالفوز والتركيز في كل فترات اللقاء .



وتمنى الألفي أن يكون التوفيق حليفه ولاعبات الفريق للفوز بالبطولة في مياراتي اليوم وغدا أمام سبورتينج لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق طول الفترة الماضية.