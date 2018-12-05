الألفي: جاهزون لمواجهة سبورتنج في نهائي دوري المرتبط

أكد إيهاب الألفي المدير الفني لفريق سلة سيدات النادي الأهلي جاهزية اللاعبات لمباراة سبورتنج مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط .
وقال الألفي إن لاعبات الأهلي لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج وتسهيل مهمة حصد اللقب قبل مباراة العودة .
وأضاف انه تحدث مع اللاعبات بضرورة التركيز في مباراة اليوم وحسم نتيجة بالفوز والتركيز في كل فترات اللقاء .
وتمنى الألفي أن يكون التوفيق حليفه ولاعبات الفريق للفوز بالبطولة في مياراتي اليوم وغدا أمام سبورتينج لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق طول الفترة الماضية.
وقال الألفي إن لاعبات الأهلي لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج وتسهيل مهمة حصد اللقب قبل مباراة العودة .
وأضاف انه تحدث مع اللاعبات بضرورة التركيز في مباراة اليوم وحسم نتيجة بالفوز والتركيز في كل فترات اللقاء .
وتمنى الألفي أن يكون التوفيق حليفه ولاعبات الفريق للفوز بالبطولة في مياراتي اليوم وغدا أمام سبورتينج لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق طول الفترة الماضية.