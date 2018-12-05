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رياضة

الألفي: جاهزون لمواجهة سبورتنج في نهائي دوري المرتبط

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد إيهاب الألفي المدير الفني لفريق سلة سيدات النادي الأهلي جاهزية اللاعبات لمباراة سبورتنج مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري المرتبط .

وقال الألفي إن لاعبات الأهلي لديهم دوافع كبيرة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج وتسهيل مهمة حصد اللقب قبل مباراة العودة .

وأضاف انه تحدث مع اللاعبات بضرورة التركيز في مباراة اليوم وحسم نتيجة بالفوز والتركيز في كل فترات اللقاء .

وتمنى الألفي أن يكون التوفيق حليفه ولاعبات الفريق للفوز بالبطولة في مياراتي اليوم وغدا أمام سبورتينج لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق طول الفترة الماضية.
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