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أخبار البلد

أبو العينين رئيسا للهيئة الاستشارية لحكماء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:35 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
اختار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيسا للهيئة الاستشارية لمجلس حكماء المجلس.

وقال السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية إنه تم اختيار أبو العينين لهذا المنصب خلفا للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، نظرا لحضور أبو العينين العروبي داخل الوطن العربي وخارجه في أوساط المنظمات العربية والدولية، كرجل أعمال ومفكر اقتصادي عربي.

وتابع الربيع، في بيان أن أبو العينين أسهم بمشاركاته في المحافل الدولية ممثلا لأمته العربية مدافعا عن مصالحها الاقتصادية ومكانتها الطبيعية في ظل التحالفات والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وتمنى السفير الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التوفيق والنجاح لأبو العينين وتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك، والنجاح في مهمته الجديدة.
أبو العينين رئيسا للهيئة الاستشارية لحكماء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أبو العينين رئيسا للهيئة الاستشارية لحكماء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
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