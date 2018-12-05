اتحاد المصارف العربية يطلق مركزا للوساطة والتحكيم.. أول العام المقبل

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد يستعد لإطلاق مركز موحد للوساطة والتحكيم في فض النزاعات المصرفية للمصارف العربية، مطلع العام المقبل؛ بهدف توحيد إجراءات التحكيم بإجراءات عالمية وتكاليف أقل لجميع المصارف دون استثناء.



وأكد فتوح، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، جاهزية المركز منذ أسبوعين، في حين يتم حاليا التعريف بنظام المركز الجديد من خلال اتصالات وتنسيق موسع مع كل المصارف العربية، وكذلك لائحته وقواعد المحكمين ونوعية النزاعات، مشيرا إلى أن بدء التشغيل الفعلي للمركز يكون بعد الانتهاء من خطة التعريف، وأن الاتحاد حاليا في طور تفعيل المركز والعمل على الأمور القانونية.



وأوضح أن التواصل مع المصارف يكون بطريقة مدروسة ضمن خطة منظمة تستغرق ما بين 45 يوما وشهرين، وبعدها سيبدأ في استقبال أول قضايا النزاع المصرفي، مشيرا إلى أن المركز سيكون مستقلا، وسيركز العمل على حل النزاعات بين المصارف العربية أو الأجنبية على حد سواء.



ولفت الأمين العام إلى أنه تم استحداث نظام جديد تم إدخاله يطلق عليه "قواعد الاونسيترال العالمية للتحكيم" وهو مجموعة شاملة من القواعد الإجرائية التي يمكن للأطراف الاتفاق عليها؛ لتيسير إجراءات التحكيم ليكون مطبقا دوليا.