العربي جمال لاعب الأهلى يتصدر هدافي بطولة القاهرة

واصل العربي جمال، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ الانفراد بصدارة ترتيب هدافي بطولة منطقة القاهرة، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على عين الصيرة ٦ – صفر، أول أمس الاثنين، ضمن الجولة ١٢ من الموسم.



ورفع العربي جمال بذلك رصيده إلى ١٢ هدفًا سجلهم في ١١ مباراة، ليكون في صدارة ترتيب الهدافين.



يذكر أن فريق مواليد ٢٠٠٠ بقيادة أمين عرابي يتصدر ترتيب بطولة منطقة القاهرة، برصيد ٣١ نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مصر للتأمين، ولكن يتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.