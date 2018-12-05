المنيا تعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ورفع درجة الاستعداد، وذلك لمواجهة الطقس السيئ، حيث شهدت مناطق متفرقة من مراكز المحافظة سقوط أمطار.





وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، مكلفًا بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا للوقوف على حركة سريان مياه الأمطار داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول مع التأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.



