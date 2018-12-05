فى ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة طلب فايزة أحمد الزواج من محمد سلطان

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة فايزة أحمد، والتى تعد واحدة من أهم الأصوات التي ساهمت في إمتاع الجمهور، خاصة أنها شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية التى وثقت من خلالها بعض أغانيها، كان على رأسها فيلم "أنا وبناتى" و"تمر حنة".



وتزوجت الفنانة فايزة أحمد ثلاثة مرات كان آخرها من الموسيقار محمد سلطان، والمثير في الأمر أن فايزة هي من طلبت منه الزواج أثناء خروجها معه ذات مرة، وعبرت له عن حزنها بسبب الإشاعات حول وجود علاقة بينهما، ليوافق سلطان على الزواج.



وانفصل الثنائى خلال فترة، بعد أن أنجبا توأمهما عمرو وطارق، إلا أن الحب جمع بينهما مرة ثانية قبل أن تتوفى فايزة أحمد بأيام قليلة.



