ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فى ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة طلب فايزة أحمد الزواج من محمد سلطان

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة القديرة فايزة أحمد، والتى تعد واحدة من أهم الأصوات التي ساهمت في إمتاع الجمهور، خاصة أنها شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية التى وثقت من خلالها بعض أغانيها، كان على رأسها فيلم "أنا وبناتى" و"تمر حنة".

وتزوجت الفنانة فايزة أحمد ثلاثة مرات كان آخرها من الموسيقار محمد سلطان، والمثير في الأمر أن فايزة هي من طلبت منه الزواج أثناء خروجها معه ذات مرة، وعبرت له عن حزنها بسبب الإشاعات حول وجود علاقة بينهما، ليوافق سلطان على الزواج.

وانفصل الثنائى خلال فترة، بعد أن أنجبا توأمهما عمرو وطارق، إلا أن الحب جمع بينهما مرة ثانية قبل أن تتوفى فايزة أحمد بأيام قليلة.

loading...

ترشيحاتنا

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج الكحة عند الأطفال

أول مرشحة لرئاسة تونس لصدى البلد: لا تسامح مع الإرهاب

مانويل جوزيه..قوة وتاريخ الثعلب البرتغالي تعززان فرصه في قيادة الأهلي

الغيابات تضرب الجونة قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز اليوم

يورجن كلوب يوجه رسالة نارية لمنتقدي محمد صلاح

شاهد.. أقوى تقليد لتوفيق عكاشة وأيمن الكاشف من الفنان ياسر الطوبجي

ترقب سعودي لأمطار جدة.. والمدارس خاوية من الطلاب.. صور

السعودية: نرفض أي محاولات لاتهام محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فتاة في مقتبل العمر تتمكن من هزيمة السرطان

نادي قاسم باشا يفجر مفاجأة بشأن رحيل تريزيجيه في يناير

النائب العام يحيل رئيس نادي الصيد السابق للجنايات لتزويره الانتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

طبيب نفسي: الخوف هو صانع المجتمعات .. فيديو
ظافر العابدين: أحب كوميديا الموقف ولا أقبل بتغيير شكلى لتأدية دور .. فيديو
يسري النمر: القوات المسلحة على استعداد دائم للدفاع عن المجتمع.. فيديو
برلمان ليبيا يكشف حقيقة تعليق الحكومة للرحلات الجوية بسبب الفيضانات.. فيديو
معهد ناصر: حققنا المستهدف من 100 مليون صحة في أول 3 أيام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟