محلية النواب تشيد بموقف عبد العال من عدم التزام حضور ممثلي الحكومة بالحضور

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حسم إشكالية عدم التزام ممثلي الحكومة بالحضور إلى اللجان والجلسة العامة للبرلمان، بتأكيده على أن الحضور في إطار التناغم وليس التصادم.





جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور محافظ القليوبية، لمناقشة عدد من الإشكاليات وطلبات الإحاطة، حيث أكد أنه وفق اللائحة فممثلي الحكومة لابد أن يكونوا حريصين على الحضور والالتزام بدعوات البرلمان لهم، حيث إن المسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس مجرد حضور، وإنما حضور وفعالية في حل الإشكاليات.





واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن حضور ممثلي الحكومة للبرلمان مهمة وضرورة للتغلب على الإشكاليات التي يعانى منها المواطن، موضحًا أن البرلمان يعمل من منطلق فريق العمل الواحد، من أجل مصلحة المواطن، مشيدًا بموقف رئيس المجلس د. على عبد العال تجاه عدم التزام ممثلي الحكومة للحضور.



