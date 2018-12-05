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بين الناس

نفق الخلايفة بالوراق يغرق في مستنقع مياه الصرف والقمامة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : هدير عبده
اشتكى سكان منطقة نفق الخلايفة في الوراق، من تراكم القمامة في النفق ما يصدر عنها رائحة بشعة لا يمكن تحملها، فضلا عن رائحة المجاري التي غرق فيها.

وكان موقع "صدى البلد" قد تلقى عددا كبيرا من الشكاوي من قبل أهالي منطقة عزبة الخلايفة بالقرب من الطريق الدائري في الوراق، يستغيثون فيها من تلك المشاكل المذكورة، وعلى الفور توجهت عدسة صدى البلد للتحقق من الشكاوي.

لم نحتاج الكثير من المجهود حتى نصل للنفق، فعندما سألنا الأهالي عنه قالوا "إمشوا مع ريحة المجاري هتوصلوا للنفق" وبالفعل بدأت الرائحة تزداد كلما اقتربنا من النفق حتى وصلنا إليه.

رائحة بشعة تثير الإشمئزاز، هكذا بدأ محمد سالم أحد السكان حديثه، مشيرا إلى أن عمال الحي في واد آخر، والأهالي يعانون باستمرار يوميا من النفق المظلم ذو الرائحة الكريهة الملئ بالقمامة والصرف الصحي.

وأكدت تهاني عبد الجبار أنها تعاني من ضيق تنفس وتتعب كثيرا من هذه الرائحة خاصة عند حرق القمامة، مضيفة أنه لا يوجد منفذ آخر حتى يعبروا للشارع المقابل.

أما أحمد الخولي فأوضح أنهم قاموا بإرسال شكاوى لا تحصى لمكتب رئيس الحي ولكن لا أحد يستجيب، حتى قام بعض الأهالي بجمع القمامة بالجهود الذاتية لتنظيف المكان ولكن لا زال الوضع سيئا.
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