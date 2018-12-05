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فن

بيت السلايف يتجاوز الربع مليون مشاهدة في آخر حلقاته

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
أحمد البهى
استطاع مسلسل "بيت السلايف" أن يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واحتلت الحلقة 55 المركز 36 في القائمة التي تضم أكثر من 50 فيديو حظوا على مشاهدة، وتخطت الحلقة حاجز الـ ربع مليون مشاهدة منذ طرحها.

المسلسل من بطولة بوسي وعبير صبري ومنة فضالي وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصيلحي، وطارق صبري وأحمد صلاح حسني، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.
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