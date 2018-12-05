محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي

وجه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بسرعة حل شكاوى المواطنين الذين تقدموا بها في اللقاء المفتوح، الذي يحرص على عقده المحافظ أسبوعيا للإستماع لمطالب ومشكلات المواطنين في حضور المسؤولين المختصين.



واستقبل عبد الجابر، في لقاء اليوم أكثر من 15 طلبًا وشكوى والتي تنوعت بين مشكلات عامة وأخرى مطالب أو شكاوى شخصية متعلقة بالوضع المهني أو الوظيفي وغيرها، حيث تقدم مواطنان بشكوى تخص عقار لهما، والتي وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة الوضع القائم وإمكانية تلبية مطلبهما قانونيا وفنيا.



وشدد على رئيس مدينة بني سويف بسرعة تنفيذ قرار إزالة لأبنية مخالفة صدر لها قرار إزالة، ويتضرر من عدم إزالتها حتى الآن عدد من المواطنين، كما أمر أيضا بدعم الحملة بالمعدات اللازمة لإزالة التعدي، مؤكدا أن المحافظة تضع في مقدمة اهتماماتها ملف إزالة جميع صور التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف.



وكلف المحافظ وكيل وزارة الري ومدير الصرف بسرعة التنسيق مع الهيئة لدعم شبكات الري وتنفيذ الحلول الفنية اللازمة لضمان توصيل مياه الري بالشكل المطلوب بأحواض زيدان والجرن وسيد على والطارات التابعين لقرية نعيم بمركز ناصر.



واستجاب لمطلب بعض أهالي شارع سعادة بقرية بني هارون (شارع حديث داخل الحيز العمراني والمنازل مرخصة) والذين يلتمسون مساعدتهم في توصيل خدمة المياه والصرف الصحي، حيث كلف شركة المياه بالمساهمة الفنية في توصيل المياه للشارع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية، فضلا عن توجيهه بدراسة توصيل خدمى الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية ومساهمة المحافظة.



وأعرب أهالي قرية باها عن شكرهم وسعادتهم بتوجيهات المحافظ بسرعة سد العجز في هيئة التدريس في بعض المواد الدراسية بمدرسة البراء بن مالك بالقرية، حيث أكد وكيل الوزارة أنه خلال 10 أيام سيتم دعم المدرسة بالمعلمين في تلك التخصصات، وذلك من خلال التسهيلات التي توفرها الوزارة بالتنسيق مع المحافظة في هذا الشأن.



وأمر المحافظ بحلول لمطالب وشكاوى قرية اقفهص بمركز الفشن في بعض الخدمات والمرافق مثل مطلبهم بإعادة تخصيص قطعة أرض لتكون مدرسة تعليم أساسي بدلا من تجريبية نظرا لحاجة القرية لذلك، وحل مشكلة ضعف الكهرباء بمركز شباب القرية، وإصلاح جزء من طريق القرية الجاري به مد وتوصيل خط الطرد لمشروع صرف صحي لقرية مجاورة.



وقرر المحافظ صرف مساعدات عاجلة لـ 30 مواطنا، نظرا لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة، موجها التضامن بدراسة هذه الحالات لدعم احتياجاتهم وبالتنسيق مع المجتمع المدني.