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تعليم

تعليم القليوبية يكرم طالبا استجاب له الرئيس بتوفير دراجة بخارية مجهزة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:40 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب محمد عبد النبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحد طلاب مدرسة المصريين الثانوية بنين بشبرا الخيمة، والذي وفر له الرئيس عبد الفتاح السيسي دراجة بخارية مجهزة لتسهيل انتقاله من البيت للمدرسة والعكس في استجابة من الرئيس لمناشدات الطالب على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث زار عجلان يرافقه أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم النشط، الطالب بمدرسته ومنحه شهادة تقدير بعد اكتشاف أنه أحد الطلاب الموهوبين بالرسم.

وخلال الزيارة قرر وكيل الوزارة نقل فصل الطالب من الدور الثالث إلى الدور الأول بعد ملاحظته أن صعود الطالب ونزوله للفصل بالدور الثالث يسبب له في تعب وإرهاق مشيرا إلى أن المديرية لا تألوا جهدا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في مجال دمجهم في العملية التعليمية مع أقرانهم الأسوياء.

فيما وجه الطالب محمد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على لفتته الإنسانية تجاه مطالبته بتوفير دراجة آلية مجهزة له لتسهيل تحركاته وانتقاله من منزله إلى المدرسة لتخفيف الأعباء عن والده الذي كان يضطر إلى حمله على كتفه يوميا للذهاب إلى المدرسة.

وكان الرئيس قد أمر بمتابعة حالة الطالب وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية له حتى يتمكن من ممارسة نشاطه الدراسي بسهولة ويسر دون تكبد والده معاناة مرافقته إلى المدرسة محمولا على كتفيه.

تعليم القليوبية يكرم طالبا استجاب له الرئيس بتوفير دراجة بخارية مجهزة
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