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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد اليوم الختامي لمسابقة تقييم الإذاعة المدرسية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
ايمن محمد
شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم فعاليات مسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى المديرية، والتي أقيمت بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات.

وكان برفقته الدكتور أبوهاشم عبد العزيز حبيب أستاذ المناهج وطرق التدرس بكلية التربية جامعة السويس ومدحت عبد ربه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية و محمد عبد الخالق موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية وبمشاركة فرق الإذاعة بالإدارات التعليمية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المسابقة بدأت الأحد الماضي بالمرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية وضمت فقرات المسابقة مقالات وموضوعات بالإضافة لفقرات من الإلقاء والقصائد الشعرية و الأغاني الوطنية.
وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد اليوم الختامي لمسابقة تقييم الإذاعة المدرسية
وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد اليوم الختامي لمسابقة تقييم الإذاعة المدرسية
وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد اليوم الختامي لمسابقة تقييم الإذاعة المدرسية
وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد اليوم الختامي لمسابقة تقييم الإذاعة المدرسية
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