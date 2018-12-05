الفنان المغربي رضوان برحيل يتعاقد مع شركة لإنتاج ألبومه الأول

وقع الفنان المغربي الشاب رضوان برحيل عقدا مع شركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني، لإنتاج ألبومه الغنائي الجديد.





ولد برحيل في مدينة الدار البيضاء عام 1992، وهو خريج برنامج استوديو 2m، وشارك الفنان سعد لمجرد في أول حفلة له بمدينة الدار البيضاء.





وأصدر الفنان الشاب أول أغنية له عام 2014، بعنوان "اواه"، وحصدت نجاح داخل وخارج المغرب، وتجاوزت 36 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.





كما أحيا عدة حفلات منها مهرجان "ليالي دبي"، ومجموعة من المهرجانات داخل المغرب، وأصدر مجموعة من الأغاني السنجل من بينها: عزها تعزك، وقرار، ولي فجهدك، وواش، وبارانويا، وحبيبة.



