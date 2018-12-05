وفد الكنيسة الفرنسية يبحث تنظيم رحلات لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر

تستقبل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الأربعاء، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، مفوض بدراسة الأوضاع فى مصر تمهيدًا لعمل رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة.





وقال الأب فريد فايز منسق الزيارة - في تصريح له - إن الوفد مكون من أربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برأسة الأب دومينيك جولى، ومن المقرر أن يزور الوفد مصر حتى حتى الحادي عشر من شهر ديسمبر الجارى وتتخلل الزيارة بعض اللقاءات مع مسئولين الكنيسة والدولة.



