تجديد حبس رئيس قسم الأطفال بسوهاج الجامعي و2 آخرين في واقعة رشوة

أمرت نيابة شمال سوهاج الكلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس رئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي، ومدرس مساعد بالقسم، ومندوب مبيعات بشركة أجهزة طبية، 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الرشوة في واقعة توريد أجهزة طبية للمستشفى الجامعي.



وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من الدكتور "محمد.ع."، رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، والدكتور "حسام.خ"، مدرس مساعد بقسم الأطفال، و"أحمد.س"، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الطبية، بعد أن تم وضع المتهمين تحت المراقبة، وتسجيل مكالماتهم الهاتفية؛ عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا.



وتبيَّن من التسجيلات اتفاق المتهمين علي الرشوة في مناقصة لتوريد وتركيب أجهزة طبية لقسم الأطفال، والتي أعلنت عنها جامعة سوهاج في شهر أغسطس للماضي.