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الوحدة الوطنية يعلن انطلاق مبادرة رؤية عربية للاقتصاد الرقمي.. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:45 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أعلن مجلس الوحدة الوطنية عن مبادرة "رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي"، مشيدًا بما حققته مصر في مجال الاقتصاد المصري، وهذا المبادرة تضع العالم العربي على الطريق الصحيح لتحقيق التكامل في هذا المجال.

وحرص المجلس على عقد المؤتمر الأول للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي في أبوظبي لما توليه قيادتها من دعم واهتمام لتطوير العمل العربي المشترك وتسخير كافة الإمكانات لتحسين الحالة المعيشية للمواطن العربي، بالإضافة إلى دعمها للجهود الدولية وأهداف التنمية المستدامة ودفع نمو اقتصادات الدول العربية.

ويستهدف المؤتمر عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى على ممثلى الدول العربية والخبراء والمفكرين والأكاديميين والممارسين العرب والدوليين.
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