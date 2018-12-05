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سيارات

اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
قسم السيارات
يجذب قطاع السيارات الكهربائية عدداً متزايداً من الشركات التي تستعد للطلب المتوقع في الفترة المقبلة فى السوق المصرية.. وتستعد شركة "إم إم جروب" لاستيراد سيارات كهربائية من جاجوار في الربع الثاني من العام المقبل، وفق ما ذكره عن خالد محمود الرئيس التنفيذي للشركة. 

وكانت جاجوار قد أصدرت هذا العام "I-PACE series" أول سيارات كهربائية بالكامل من إنتاجها. 

كما تستعد شركة درشال، الموزع لعلامة دونج فينج الصينية في مصر، بدء تجميع السيارات الكهربائية محليا.و تعتزم الشركة الهندسية للسيارات (SMG)، وكيل علامة بورش، طرح طراز بورش تايكان الكهربائي في مصر بحلول عام 2020. 

وأعلنت البافارية للسيارات عزمها طرح سيارات BMW i3 الكهربائية في السوق المصرية خلال الربع الأول من 2019.

فيما تعمل شركة ريفولتا مصر على استيراد سيارات كهربائية وإنشاء نقاط شحن للسيارات في 7 محافظات.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في مارس الماضي قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك. 

وبدأت مصلحة الجمارك في سبتمبر الماضي تطبيق التعريفة الجمركية التي أقرها رئيس الجمهورية والتي شملت تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى 30% بدلا من 40%، مع إعفاء السيارات التي تستخدم محركا كهربائيا فقط من الجمارك بالكامل.
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
اشتعال المنافسة بين الشركات لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية بمصر
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