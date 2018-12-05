عصام عبد الفتاح يفجر مفاجأة بشأن التحكيم المصري خلال الفترة القادمة

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن مفاجأة جديدة ستضيف كثيرا للحكام المصريين خلال الفترة القادمة .



وأكد عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " أون سبورت اف ام " أن الاتحاد سيوقع توأمة جديدة مع الغرب و الجزائر لتبادل الحكام مشددا ان تلك التجربه ستضيف لـ خبرات الحكام



وأضاف أن ادراة الحكام لمباريات بالدوري الجزائري و المغربي مهمه حيث ستمكنهم من إدارة مباريات في اجواء مختلفه عن الدوري الممتاز بالاضافة لاكتساب خبرات عظيمة



وتابع أن إدارة حكام أجانب لمباريات الدوري الممتاز ستزيد من ثقة المشجع المصري للتحكيم المصري حيث سيكتشف أن الأخطاء واردة و تحدث دائما وأن التحكيم المصري لا يتحيز لفريق دون الآخر.







