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أخبار البلد

وزيرة الصحة: 13.5 مليون مواطن خضعوا لفحوصات مبادرة الرئيس حتى الآن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجاوز عددًا من محافظات الجمهورية العاملة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، للعدد المستهدف فحصه يوميًا من المواطنين بنسب تزيد على 130%، مشيرة إلى أن الإقبال فاق التوقعات في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية في عدد من محافظات المرحلة.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، أطقم عمل الحملة بضرورة تقديم خدمات طبية عالية الجودة تنال رضا المواطنين، مؤكدة أن محافظات عديدة شهدت إقبالًا أكثر من المتوقع أثناء الإعداد للحملة، منها الإسماعيلية التي سجلت 135% من المستهدف اليومي للمشاركة، وبني سويف، وأسوان، حيث يقبل عليهما 109% من المستهدف اليومي، مشيرة إلى أن الإقبال منقطع النظير.

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المواطنين الذين اطمأنوا على أنفسهم خلال المبادرة الرئاسية وصل حتى ظهر اليوم، الأربعاء، إلى 13.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الحملة ستواصل فحص المواطنين حتى تصل لكل المحتمل إصابتهم بفيروس "سي"، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

وأضاف مجاهد أنه تم فحص مليون و616 ألف مواطن في محافظات المرحلة الثانية من "100 مليون صحة" في 5 أيام فقط، وواصلت محافظة القاهرة تصدرها للمحافظات من حيث المشاركين بأكثر من نصف مليون مواطن، تلتها سوهاج بـ225 ألف مواطن، ثم المنوفية بـ217 ألفًا، وكفر الشيخ بـ167 ألف مواطنًا.

وكشف عن فحص 97 ألف طالب بالمرحلة الثانوية حتى ظهر اليوم، الأربعاء، في 9 محافظات، ضمن الحملة القومية الهادفة للكشف عن إصابات فيروس سي لطلاب الثانوية، موضحا أن من ثبت إصابتهم بالفيروس لا يتعدوا 0.3% من إجمالي المفحوصين.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية تصدرت عدد المفحوصين بالمبادرة بمعدل 20 ألف طالب، وأسيوط بـ17 ألف طالب، والقليوبية بـ15 ألفًا، والبحيرة بـ15 ألفًا.

وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ ولى أمر أي طالب بإصابته بفيروس "سي" بعد إجراء الفحص، وأن أي طالب سيثبت إصابته سيحول لوحدات التأمين الصحي لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية، ثم صرف العلاج بالمجان تمامًا.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الرابط https://www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg
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