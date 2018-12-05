الطب البيطرى يوجه بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بالغربية ..صور

شدد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، على صلاحية اللحوم المذبوحة بالمجازر على مستوى المحافظة، للاستهلاك الأدمى، مؤكدا أنها خالية من أى مسببات مرضية داخل المجازر.



ووجه بضرورة تكثيف أعمال التفتيش على اللحوم، بمحال وأماكن البيع بمراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم، بقاعة الاجتماعات، بحضور الدكتور مجدى عبدالحليم مدير عام الصحة العامة والمجازر، مع الأطباء رؤساء أقسام المجازر ومديرى المجازر العشرين بمراكز ومدن المحافظة.



وتناول " أنور" خلال الاجتماع عرض التعليمات والتوصيات الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرى، لتفعيلها وتنفيذها على أرض الواقع، منها تطوير ورفع كفاءة العمل داخل المجازر.