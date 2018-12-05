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محافظات

أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء هطولا غزيرا للأمطار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بزمام المحافظة، وغرق الشوارع بالمياه.

كما تسببت الأمطار تكدس حركة المرور بالطرق الزراعية والصحراوية، وأقدم أصحاب المحال التجارية على غلقها بسبب خلو الشوارع من المارة.

من جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات الشركة لشفط المياه من الشوارع.

ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة بني سويف درجة الاستعداد القصوى، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة حالة الجو أولا بأول، ومواجهة أي أضرار ناتجة عن تساقط الأمطار.
أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور
أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور
أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور
أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور
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