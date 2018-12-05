أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة بني سويف .. صور

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء هطولا غزيرا للأمطار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى بزمام المحافظة، وغرق الشوارع بالمياه.





كما تسببت الأمطار تكدس حركة المرور بالطرق الزراعية والصحراوية، وأقدم أصحاب المحال التجارية على غلقها بسبب خلو الشوارع من المارة.





من جانبها، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات الشركة لشفط المياه من الشوارع.



