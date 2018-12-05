البرلمان يكرم وفد مجلس الشورى العماني في ختام البرنامج التدريبي

سلم المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، شهادات تقدير لوفد مجلس الشورى العماني، في حفل اختتام البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد التدريب البرلماني، لمدة 4 أيام، تحت عنوان "برنامج تعريفى عن مجلس النواب.. قراءة في آليات عمله".





وفي مستهل الحفل، رحب المستشار محمد نصير، بالوفد العماني داخل مجلس النواب المصرى، ونقل إليهم تحيات رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس، متمنيًا أن يكون البرنامج الذي نظمه معهد التدريب البرلماني مثمرًا لهم.





ووجه نصير،دعوة مفتوحة لمجلس الشورى العماني في إطار تبادل الخبرات مع البرلمان المصرى، لاسيما وعمق العلاقات بين البلدين.





من جانبه استعرض خالد عبد الله، مدير مركز المعلومات بمجلس النواب، خلال إحدى جلسات البرنامج التدريبي اليوم، التطويرات التي شهدها المركز مع بداية الفصل التشريعي الحالي، لافتًا إلى أن مركز المعلومات انشيء بمجلس النواب عام 1993 تحت مسمى مركز معلومات مجلس الشعب بغرض ميكنة وتخزين مضابط الجلسات ومن ثم عمل بحث وتحليل داخل المضبوطة بغرض التعرف على قانون أو سابقة برلمانية.





وأضاف عبد الله، أن بداية العمل في المركز باستخدام الاجهزة العملاقة، ثم تم تحديثها الى تكنولوجيا الـ"الخوادم"، مما استلزم تطوير وتحديث البنيه التحتية والشبكة الداخلية بالكامل، ثم حدثت ثورة تكنولوجية بدعم من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وقيادات المجلس وبجهود مطوري النظم بمركز معلومات مجلس النواب نتج عنها ما يسمى بالبرلمان الإلكتروني يشمل ميكنة الأداء التشريع والرقابي لأعضاء المجلس وكذلك ميكنة النظام الإداري لأمانة المجلس بقاعدة بيانات موحدة لجميع الأنظمة.



