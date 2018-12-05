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ثقافة

العناني: 200 بعثة أثرية إيطالية تعمل في مصر وحققت اكتشافات عظيمة.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
علاء المنياوي
افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، الأربعاء، المؤتمر الثاني للبعثات الإيطالية الأثرية العاملة في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار بالزمالك.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسفير دولة إيطاليا بمصر جامباولو كانيني، والمستشار الثقافي الإيطالي بولو سفاتيني، ومديرة المعهد الإيطالي جوسفينا كابورتي، والدكتور هشام الليثي، مدير رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار، وقيادات وزارة الآثار.

وأكد العناني عمق العلاقات الأثرية المصرية الإيطالية والتي ترجع إلى أكثر من 200 عام، حيث إنها تعد بمثابة مشارك أساسي في الأعمال الأثرية في مصر، وأوضح أن هناك أكثر من 200 بعثة أثرية إيطالية عاملة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل الجيزة والأقصر والمنيا والفيوم والإسكندرية.

وأشار إلى المجهود الذي سبق وبذلته السلطات الإيطالية في العمل على إعادة واسترداد القطع الأثرية المنهوبة إلى مصر.

وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عرضا موجزا لآخر وأهم الأعمال والأكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار خلال الشهور الماضية.

وشمل العرض الاكتشافات في معبد الكرنك، ودراع أبو النجا، وسقارة، والمنيا، ودهشور، مشيرا إلى توجهات العناني بشأن عرض جميع الاكتشافات الأثرية للجمهور داخل المتاحف.

أما عن الأعمال التي تنفذها وزارة الآثار أوضح "وزيري" أن الوزارة قامت بتنفيذ مسارات للزيارة داخل معبدي الكرنك والأقصر، وأيضا إقامة تمثالي معبد الكرنك وهما يمثلان فخرا لجميع الأفراد المشاركين، وجار العمل على الانتهاء من إقامة التمثال الثالث، والذي سوف يتم الكشف عنه في شهر أبريل 2019.
العناني: 200 بعثة أثرية إيطالية تعمل في مصر وحققت اكتشافات عظيمة.. صور
العناني: 200 بعثة أثرية إيطالية تعمل في مصر وحققت اكتشافات عظيمة.. صور
العناني: 200 بعثة أثرية إيطالية تعمل في مصر وحققت اكتشافات عظيمة.. صور
العناني: 200 بعثة أثرية إيطالية تعمل في مصر وحققت اكتشافات عظيمة.. صور
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