ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومشاركة الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة، لإزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.

يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، باستمرار وتواصل حملة الإزالة المكبرة لإزالة ومجابهة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 827 حالة تعدٍ بمساحة 101 فدان و9 قراريط علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشتى أنحاء المراكز والقرى بالمحافظة، بواقع إزالة 201 حالة تعدٍ بمركز إطسا بمساحة 25 فدانًا و12 قيراطًا، وذلك بالمدينة وقرى رحمي ومطول ومنشاة حلفا وعتامنة المزارعة وقلهانة وعزبة قلمشاه وشدموه ومنيا الحيط ودفنو وأبودفية وعزبة الضبيع بقلمشاه والسعدة بتطون وحلفا وبحر أبو المير.

كما تم إزالة 186 حالة بمركز سنورس بمساحة 12 فدانًا و 12 قيراطًا، وشملت المدينة وقرى نقاليفة وجبلة والاخصاص والسيليين وفيديمين، وإزالة 182 حالة بمركز الفيوم بمساحة 29 فدانًا و 12 قيراطًا، وشملت قرى المندرة وبني صالح وهوارة المقطع وسيلا وزاوية الكرادسة، كما تم إزالة 100 حالة تعدٍ بمركز أبشواى بساحة 14 فدانًا و3 قراريط، شملت المدينة وقرى سنرو القبلية والطريق السياحي وزيد وهويدي والخالدية وشكشوك، وإزالة 83 حالة تعدٍ بمركز طامية بمساحة 12 فدانًا و 3 قراريط، وشملت المدينة وقرى سرسنا وكفر محفوظ ودار السلام، كما تضمنت الحملات إزالة التعديات بمركز يوسف الصديق بواقع 75 حالة تعدٍ بمساحة 7 أفدنة و15 قيراطًا، وشملت قرى كحك قبلى وكحك بحري والرواشدية وشعلان والمقراني.

وأشار اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة كافة أنواع التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، مضيفًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا للحفاظ على مقدرات وطننا الحبيب.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

حبس 3 جزارين بسبب بقرة الحوامدية

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

السعودية تحظر حمل الباور بانك على متن طائراتها

طالب يتعدى على عضو هيئة تدريس جامعة أسيوط بـ مشرط

إصابة 8 تلاميذ في انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري القباري بالإسكندرية

ليلى الهمامي: الوضع في تونس يقترب من الانفجار مثل فرنسا

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

حقيقية إصدار البنك المركزي عملات بلاستيكية قريبا

فى ذكرى ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن كوكا

العاصمة الإدارية تدرس المشاركة مع مطورين على قطعتى أرض بمساحة 2000 فدان

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

السعودية: نرفض أي محاولات لاتهام محمد بن سلمان في قضية خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

فيديو

فودة: الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ستقدم خدماتها للمسلم قبل المسيحي
أسيوط: حققنا المستهدف من حملة 100 مليون صحة فى أول يوم.. فيديو
أحمد حبيب: تعاون أمني بين مصر وأمريكا لمكافحة الإرهاب.. فيديو
العناني: الأثريون الإيطاليون يعملون في مصر منذ 200 سنة.. فيديو
فيديوجراف| المتحف الغارق ينقذ الحياة البحرية في المكسيك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟