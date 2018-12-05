حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومشاركة الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة، لإزالة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية.



يأتى ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، باستمرار وتواصل حملة الإزالة المكبرة لإزالة ومجابهة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وأسفرت الحملات عن إزالة 827 حالة تعدٍ بمساحة 101 فدان و9 قراريط علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشتى أنحاء المراكز والقرى بالمحافظة، بواقع إزالة 201 حالة تعدٍ بمركز إطسا بمساحة 25 فدانًا و12 قيراطًا، وذلك بالمدينة وقرى رحمي ومطول ومنشاة حلفا وعتامنة المزارعة وقلهانة وعزبة قلمشاه وشدموه ومنيا الحيط ودفنو وأبودفية وعزبة الضبيع بقلمشاه والسعدة بتطون وحلفا وبحر أبو المير.



كما تم إزالة 186 حالة بمركز سنورس بمساحة 12 فدانًا و 12 قيراطًا، وشملت المدينة وقرى نقاليفة وجبلة والاخصاص والسيليين وفيديمين، وإزالة 182 حالة بمركز الفيوم بمساحة 29 فدانًا و 12 قيراطًا، وشملت قرى المندرة وبني صالح وهوارة المقطع وسيلا وزاوية الكرادسة، كما تم إزالة 100 حالة تعدٍ بمركز أبشواى بساحة 14 فدانًا و3 قراريط، شملت المدينة وقرى سنرو القبلية والطريق السياحي وزيد وهويدي والخالدية وشكشوك، وإزالة 83 حالة تعدٍ بمركز طامية بمساحة 12 فدانًا و 3 قراريط، وشملت المدينة وقرى سرسنا وكفر محفوظ ودار السلام، كما تضمنت الحملات إزالة التعديات بمركز يوسف الصديق بواقع 75 حالة تعدٍ بمساحة 7 أفدنة و15 قيراطًا، وشملت قرى كحك قبلى وكحك بحري والرواشدية وشعلان والمقراني.



وأشار اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة كافة أنواع التعديات على الأراضي وأملاك الدولة، مضيفًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا للحفاظ على مقدرات وطننا الحبيب.