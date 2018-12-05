الكاثوليك تجرد كاهنا وتعيده إلى اسمه العلماني

قرر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، تجريد الأب مينا توفيق من درجته الكهنوتية وحرمانه من أي عمل كهنوتي، وإعادته إلى اسمه العلماني.





وقال الأنبا إبراهيم إسحق في بيان، اليوم الأربعاء، إن الكنيسة أعطت فرص متكررة للسيد سامي توفيق (القس مينا سابقا)، كما أن الكنيسة أصدرت قرار تجريده وحرمانه في العشرين من شهر مايو 2016 من ممارسة أي وظيفة أو خدمة تتعلق بالدرجة الكهنوتية إلى أن يعلن عن رجوعه وإذ لم يتوب فستكون الكنيسة مضطرة لمعاقبته بالحط للدرجة العلمانية.



